La unidad móvil de donación de sangre está el lunes en Bueu
La unidad móvil de donación de sangre estacionará este lunes 1 de diciembre en Bueu, junto a la antigua Casa do Mar. Los que quieran donar pueden hacerlo entre las 10.00 y las 14.00 horas de mañana y entre las 16.00 y las 21.00 horas en horario de tarde. Cada día se necesitan 400 donaciones en los hospitales gallegos.
