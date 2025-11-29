Sumar Galicia reivindica en Cangas el derecho de las mujeres a la salud sin violencia institucional

El blindaje constitucional del derecho al aborto y la violencia que sufren las mujeres en el ámbito sanitario son dos cuestiones de «enorme relevancia social» que Movemento Sumar Galicia (MSG) abordó ayer en la jornada «A saúde das mulleres no centro: erradicar violencias, garantir dereitos», celebrada en Cangas. Participaron representantes institucionales, profesionales de la salud y colectivos feministas que ejercen «un labor clave na visibilización, denuncia e transformación das prácticas sanitarias que afectan ás mulleres».

Marta Lois, Amanda Andrades y Verónica Martínez Barbero, en una de las mesas de debate. / G.Núñez

En la primera mesa de diálogo intervinieron Verónica Martínez Barbero, presidenta de Movemento Sumar Galicia y diputada en el Congreso; Amanda Andrades, secretaria estatal de Feminismos y LGTBIQA+; y Marta Lois, decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago, que actuó como moderadora. Defendieron la necesidad de garantiza constitucionalmente el derecho al aborto «para evitar retrocesos» y asegurar la igualdad, autonomía y libertad para todas las mujeres.

Euloxio Santos Leites y Sara de Matos presentaron la jornada, ayer en el Auditorio de Cangas. / G.Núñez

La segunda mesa se centró en las violencias, «frecuentemente invisibilizadas», que sufren las mujeres cis y trans en el sistema sanitario: «sesgos de xénero nos diagnósticos, infravaloración da dor, prácticas de violencia obstétrica, falta de información, presións ou limitacións á autonomía das pacientes». Insistieron desde Movemento Sumar Galicia en la «relevancia da participación activa dos colectivos sociais» y de las profesionales que trabajan por la salud y derechos de las mujeres.

En esta mesa participaron la Asociación Galega de Matronas, que aportó la perspectiva profesional; la plataforma LOITA, que presentó su trabajo de recogida de datos y relatos de violencia obstétrica; la Asociación Transfeminista Fulanas, que abordó desigualdades y exclusiones en el sistema sanitario; y la Asociación de Afectadas polo Essure de Galicia, que visibilizó un problema «largamente ignorado polas institucións».

Otro momento de la jornada organizada por Movemento Sumar Galicia / G.Núñez

Rocío Núñez, secretaria de Feminismos, destacó que el acto de ayer en Cangas «non só pon o foco na violencia que sofren as mulleres, senón tamén a forza colectiva que nace da organización feminista». Subrayó que «é a sociedade civil organizada, neste caso as mulleres, quen están a tecer redes de apoio mutuo e fan o traballo que as administracións non fan: atender, acompañar e reparar». Sumar Galicia concluyó que la jornada, presentada por Euloxio Santos Leites (portavoz de MSG en O Morrazo y Sara de Matos (coportavoz y secretaria de Formación), se concibió como «un espazo de recoñecemento e diálogo» donde oradores y público pudieron «compartir experiencias e identificar retos para avanzar nun sistema sanitario feminista, baseado na evidencia, nos coidados e no respecto pleno á autonomía das mulleres».