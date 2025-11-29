Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta turística por el litoral de la parroquia de Meira

El programa de otoño de Descubre Moaña organiza hoy una ruta guiada por el litoral de la parroquia de Meira. Es la última de esta estación. Desde las 10.30 horas en Samertolaméu.

