Una verdadera preciosidad en las calles de Bueu

Seguro que muchos se acuerdan de aquella canción de Zapato Veloz titulada «Tengo un tractor amarillo», que tantó sonó a principios de los 90. Pero nada comparable con esta preciosa Vespa que se puede ver por Bueu. Rehabilitada, muy bien cuidada y que debe ser una gozada conducir. La matrícula es un poco rara, no sabemos si tiene aires griegos.

Las ondas de Rossby nos traen de lleno el invierno

Vamos por partes. Las ondas de Rossby son un fenómeno atmosférico, que consiste en grandes ondulaciones del chorro polar y que provocan que las masas de aire frío o cálido lleguen a zonas a las que normalmente no llegarían. Dicho de manera llana y comprensible: que durante los próximos días nos van mandar lluvias hasta hartarnos y un frío del copón. Vamos, que el videoclip de «November rain» de Guns’n’Roses va a ser una birria con lo que se nos viene encima. Paciencia, abrigo y paraguas. La Santísima Trinidad.

Para calentarse, a disfrutar del San Andrés de O Hío

O Hío celebra este fin de semana las fiestas de su patrón, San Andrés. Va a ser una buena manera de combatir el frío y la lluvia. Magosto con castañas asadas, degustaciones de callos y mejillones y la posibilidad de echar un bailecito de esos bien agarraditos. Ya lo dice la sabiduría popular: a mal tiempo, buena cara. Y si puede ser con el estómago lleno ya no hay nada más que pedir. ¡A disfrutar!