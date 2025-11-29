El PP de Moaña abandona el pleno, que acaba sin consenso sobre vivienda

El penúltimo pleno del año en la corporación de Moaña acabó con tensión, con el abandono del grupo del PP a falta de un punto por debatir a modo de protesta después de la expulsión de su concejal Diego Ríos, que recibió los tres avisos de la alcaldesa, Leticia Santos, por interrumpir a Kevin González (BNG) cuando éste exhibió una fotografía de integrantes del PP presentando las firmas de vecinos contra la subida de la tasa de la basura. A la salida de los ediles del PP Ríos se quejó de «falta de democracia» por no poder replicar.

Uno de los asuntos más destacados del orden del día era la moción del PP, defendida por Ezequiel Fernández, en la que el principal grupo de la oposición pedía una revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Moaña para permitir la construcción de vivienda en aquellos terrenos que ya disponen de los servicios necesarios o que se encuentran cerca de puntos en los que se pueden conectar.

La intención era aumentar las parcelas en las que se puede obrar ante la alarmante falta de vivienda en todo O Morrazo. Fernández aseguró que eso ayudaría a los moañeses cuyos padres o abuelos tienen terrenos en los que no se les permite levantar una vivienda.

La moción no salió adelante. El concejal de Urbanismo, Xoán Melón, encabezó la respuesta del BNG, que gobierna en mayoría absoluta. Considera que la propuesta del PP supondría «una recalificación de suelo rústico en suelo urbano» obviando que el PXOM «contempla un porcentaje de habitabilidad que dista mucho de estar saturado». Alega, Melón, que el PXOM aprobado parcialmente en 2011 y de forma definitiva en 2017, «siguiendo directrices estrictas de la Xunta» en la calificación del suelo, contempla como suelo en el que construir desde un bajo más y una planta hasta un bajo más cuatro plantas y aprovechamiento bajo cubierta todo el agregado urbano entre O Con y A Porta do Sol, ya en Meira. Añade que se recogen además 26 unidades de actuación definidas como suelo urbano no consolidado.

El titular de Urbanismo afeó al PP la «repentina preocupación por la escasez de vivienda» y alegó que en el pleno de junio los concejales populares votaron en contra de una propuesta del BNG que «proponía tanto al Gobierno estatal como a la Xunta la construcción de 289 viviendas en los terrenos de A Xunqueira A-2 además de que la Xunta asumiese la financiación de las 10 viviendas sociales» que va a levantar el Concello sobre el auditorio en el ámbito de Sisalde.

Replicó, Ezequiel Fernández, que su propuesta permitía exclusivamente aliviar la carencia de vivienda a los vecinos de la villa y alegó que el PP «defendió un edificio íntegro de viviendas sociales pero el gobierno local decidió meterlas encima del auditorio».

Sobre este debate el concejal del PSOE, Mario Rodríguez, decidió abstenerse no sin antes acusar al PP de hipocresía política pues, a su entender, el gobierno de la Xunta lleva «una década perdida en materia de vivienda pública y desmanteló las políticas de alquiler social».

Violencia de género

Antes de la expulsión de Diego Ríos el momento de mayor tensión se vivió con la moción del PP sobre violencia de género. Se aprobó por unanimidad instar al gobierno de España a esclarecer de forma inmediata los fallos en el sistema de pulseras telemáticas antimaltrato, garantizando la transparencia y depurando responsabilidades.

Aunque todos aprobaron los puntos de acuerdo el portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, afeó con dureza a la concejala de Muller, María Ortega, que no interviniese para «condenar con firmeza» las «agresiones machistas» sufridas por concejalas del PP en la campaña electoral de 2023, debido a los memes sobre su candidatura aparecidos en redes sociales. Para el líder del PP sin esa condena el ejecutivo local no estaría legitimado para hablar en nombre de la protección de la mujer.

Alegan «desprecio» a su trabajo y esfuerzo

Tras abandonar la noche del jueves la sesión plenaria de Moaña, ayer el grupo del PP señaló que el enfado tuvo su explicación en que en su réplica Kevin González (BNG) «exhibió una foto nuestra para insinuar que no debemos tener otra cosa que hacer o que no debemos tener trabajo al que ir». El edil de Mocidade dijo que el mismo día de la presentación de las firmas se celebraba el Pleno Infantil, al que no acudieron los populares.Para el PP se trata de una «actitud difamatoria y de desprecio a los trabajos y al esfuerzo de las personas que compatibilizamos, con mucho sacrificio, la vida privada, profesional y familiar con el servicio público».