El PAC de Cangas atendió anoche con solo dos médicos
REDACCIÓN
El Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas estuvo la pasada noche con solo dos médicos de urgencias en vez de los tres que deberían estar operativos. Se trata de un servicio que agrupa a todos los pacientes de Cangas y de Moaña desde marzo de 2020. Por la tarde trabajaron los tres equipos de médicos y enfermeros, pero desde las 22.00 horas solo hubo dos médicos operativos ante la dificultad para encontrar facultativos.
Se trata de una situación que se repite cada poco tiempo y que explicaría las dificultades para volver a abrir el servicio de urgencias ubicado en Moaña.
Ayer precisamente el pleno de Moaña acogió una moción de la Plataforma da Sanidade en la que se volvía a reclamar el regreso de las urgencias. El colectivo alertaba también de las vacantes en la atención primaria de tarde.
