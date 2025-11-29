La «Operación Kilo» de Cáritas sigue hoy en Cangas
REDACCIÓN
Cangas
Recoger donaciones de alimentos para repartirlos entre personas y familias más necesitadas es el objetivo de la «Operación Kilo·» de Cáritas, que hoy volverá a desplegar personal voluntario en supermercados del municipio.
La campaña comenzó ayer. Cáritas recoge alimentos de primera necesidad y sugiere que se entreguen también productos propios de estas fechas navideñas para que las familias que no pueden comprarlos los disfruten en las fiestas. Agradece la colaboración de ciudadanos y empresas solidarias con las personas más desfavorecidas.
