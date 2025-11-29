La obra «Sophie non é o meu nome de guerra» en Moaña

La programación alrededor del día internacional contra la violencia de género, que fue el pasado 25 de noviembre, sigue en Moaña. Mañana, domingo 30, el Concello programa la representación de la obra de teatro «Sophie non é o meu nome de guerra» de Roberto Pascual y dirigida por Laura Míguez. Camille Hedouin y Alixa Ladson interpretan un texto basado en una historia real de una mujer inmigrante. Se representa a las 18.00 horas en el salón de actos del IES As Barxas con entrada gratuita.