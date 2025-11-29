Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mar alaba la apuesta de la cofradía canguesa para revalorizar sus productos

Una subasta de navaja de Cíes en la lonja de Cangas. | S.Álvarez

REDACCIÓN

Cangas

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, visitó ayer las instalaciones de la lonja de Cangas y mantuvo una reunión con responsables de la cofradía. El representante de la Consellería do Mar alabó el trabajo del pósito en la valorización y calidad diferenciada de sus productos a través de marcas colectivas como Percebe das Cíes o Navalla das Cíes. Estos dos recursos suponen el 44% de la facturación anual de la cofradía.

Cándido Rial destaca el trabajo en la mejora de la comercialización y explicó que la colaboración de la Xunta abarca otros campos, como equipamientos portuarios o la seguridad. Puso como ejemplo las recientes ayudas de 133.000 euros para una grúa de pluma fija en el varadero y una carretilla eléctrica frontal contrapesada.

