Mar alaba la apuesta de la cofradía canguesa para revalorizar sus productos
REDACCIÓN
El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, visitó ayer las instalaciones de la lonja de Cangas y mantuvo una reunión con responsables de la cofradía. El representante de la Consellería do Mar alabó el trabajo del pósito en la valorización y calidad diferenciada de sus productos a través de marcas colectivas como Percebe das Cíes o Navalla das Cíes. Estos dos recursos suponen el 44% de la facturación anual de la cofradía.
Cándido Rial destaca el trabajo en la mejora de la comercialización y explicó que la colaboración de la Xunta abarca otros campos, como equipamientos portuarios o la seguridad. Puso como ejemplo las recientes ayudas de 133.000 euros para una grúa de pluma fija en el varadero y una carretilla eléctrica frontal contrapesada.
