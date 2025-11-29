Indignación en Bueu por el robo de dos camelios de los nuevos maceteros

Sorpresa, estupefacción e indignación. Mucha indignación. Son los sentimientos del Concello de Bueu tras descubrir que alguien robó de madrugada dos de los camelios plantados hace unos días en los nuevos maceteros de grandes dimensiones colocados en varios puntos del centro urbano. En concreto el robo se registró en la calle Rosalía de Castro y este viernes el Concello subía un mensaje a sus redes sociales, con uno foto de los maceteros que sufrió esta sustracción y un mensaje en mayúsculas: «Así non».

Estas jardineras de gran tamaño –las hay de 1 metro de alto por un 1 de diámetro y de 80 centímetros de alto por 80 centímetros de diámetro– se colocaron a finales del mes de octubre en las calles Eduardo Vincenti y Rosalía de Castro y en el barrio de Banda do Río. La semana pasada se procedió a la plantación, con especies arbustivas, camelios y olivos.

Desgraciadamente solo han hecho falta unos días para que alguna o algunas personas hayan robado las plantas. En concreto el robo se localizó en dos de los maceteros de la calle Rosalía de Castro: el que está situado justo en la intersección con Pazos Fontenla y otro situado en la mitad de la calle. En los dos había un camelio.

«Parece que alguna persona que salió a las 7 de la mañana vio como había un reguero de tierra por toda la acera y que llegaba hasta la entrada del aparcamiento de la Praza Massó», explicaba este viernes a mediodía un vecino de Rosalía de Castro.

El magnolio plantado hace una semana en uno de los maceteros que sufrió el robo en la calle Rosalía de Castro, en el cruce con Pazos Fontenla. / Fdv

El enfado en el Concello por este robo es mayúsculo. Tanto que de momento no hay fecha para volver a reponer las plantas e instan a las personas que están detrás de esta sustracción a que devuelvan los camelios a su lugar. «Apelamos ao civismo posto que todas e todos deberiamos coidar os espazos e mobiliario públicos», concluyen desde el gobierno local.

La adquisición de estas jardineras de gran tamaño se realizó con cargo a un remanente del Plan Concellos 2023 y en total se compraron 28, en colores rojo y azul y con una inversión de 9.000 euros. En el tramo superior de la calle peatonal Eduardo Vincenti la plantación consistió en olivos y especies arbustivas; en Rosalía de Castro se intercalaron camelios y plantas arbustivas; y en el barrio de Banda do Río se apostó por los camelios de tronco.