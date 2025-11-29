Un «Goya» de los campings para la zona de acampada de Ons

El camping de la isla de Ons, en la zona de Chan da Pólvora, acaba de ser elegido el mejor de España en un entorno natural protegido. El premio lo recibió este jueves en Madrid dentro de la Gala Campings de España, que organiza la federación nacional del sector, y que se conocen como los «Goya de los Campings».

Estos galardones son los más prestigiosos dentro del sector y había más de 1.000 candidaturas presentadas. El de Ons, situado en el Parque Nacional Illas Atlánticas, competía con el de Izarpe (Navarra) y Venta Contreras (Castilla La Mancha) en la categoría de mejor camping en entorno natural. El jurado de la Federación Española de Campings (FEEC) otorgó la distinción al de Ons por su apuesta por la sostenibilidad y eficiencia, preservación del medio y concienciación y sensibilización. “Nuestro entorno es único al estar en un Parque Nacional y sentimos la responsabilidad de cuidarlo y ponerlo en valor cada día. Este premio es un homenaje a años de esfuerzo, a nuestro equipo y a todos los visitantes que confían en nosotros para vivir una experiencia auténtica en plena naturaleza”, manifestó al recoger el galardón la responsable del Grupo Acuña y del camping, María Jesús «Susi» Otero Acuña.

Estos premios de la FEEC son un referente a nivel nacional y tratan de distinguir la innovación, sostenibilidad, profesionalización y mejora continua de las instalaciones y servicios de los campings. «Formar parte de este selecto club es un orgullo y un motivo más para seguir avanzando en el compromiso con un turismo responsable y de calidad», concluye Susi Acuña.