Personal de Correos alza su voz ante la saturación y falta de carteros en Cangas

La Oficina de Correos de Cangas tenía a mediados de noviembre, cerca de 10.000 envíos sin repartir a causa de la falta de personal. Es un problema que afecta a oficinas de toda Galicia. Ya en septiembre trabajadores alertaban de que el servicio de Correos estaba funcionando en Cangas con solo seis carteros de los 14 en plantilla por falta de sustituciones de los compañeros de baja o que se encuentran de vacaciones, permisos o licencias.

Ante esta situación ayer se intensificó la campaña en demanda de nuevas contrataciones que impulsa el sindicato CIG para toda el área de Vigo. Esto llevó a cerca de dos decenas de empleados de la empresa pública Correos a concentrarse con silbatos y banderas en la Alameda Nova de Cangas, frente a la carretera general y la Praza de Abastos en un día de mercadillo ambulante. Exhibieron una pancarta con el lema «Non ós recortes. Non ós recargos». La situación de este servicio se debatió también en el pleno de la corporación de Cangas.

Según la central sindical se mantiene la acumulación de miles de paquetes y de notificaciones sin entregar en Cangas provocando un incremento de los problemas de salud derivados del estrés laboral, con la campaña de paquetería de Navidad a la vuelta de la esquina.