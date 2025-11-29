Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de Materia Muerta y Graxa en el pub The Trooper, en Cangas

El pub The Trooper, en Cangas, programa hoy un doble concierto a partir de las 22.00 horas. En esta ocasión se subirán al escenario el grupo de hardcore metal Materia Muerta y el punk rock stoner Graxa. Las entradas están a la venta al precio de 10 euros.

