Concierto de Francisco Castro, hoy, en el auditorio de Quintela

La música será la protagonista hoy en Moaña con un concierto a cargo de Francisco Castro. Es en la sala Celso Parada de Quintela desde las 20.00 horas. El evento está organizado por la Lonxa Literaria y cuenta con la colaboración del Concello.

