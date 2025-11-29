Un concierto de cine a la luz de las velas

Un escenario de cine para un concierto de cine. Las luces se apagaron, se encendieron hasta 400 velas y la música empezó a sonar. Fue ayer, en el entorno de la plazoleta de la Rúa Paz y Fonte Ferreira, con una orquesta con más de 20 músicos de la Asociación Cultural Escuela de Música Staccato de Cangas. El repertorio incluyó temas de películas como «La vida es bella» o «Amélie» y combinó piezas instrumentales y cantadas.

La Academia Staccato, que es una escuela de música registrada en la Xunta de Galicia, organizaba ayer por segunda vez esta iniciativa tan especial. Todas las luces artificiales del entorno se apagaron para el concierto y la única iluminación procedía de las 400 velas dispuestas por este escenario al aire libre, en pleno casco antiguo de Cangas. La única luz eléctrica procedía de las pequeñas lámparas que permitían a los componentes de la orquesta leer las partituras. «La actuación del año pasado gustó mucho y la gente nos pedía repetir», explica Eduardo González. Así que para esta ocasión optaron por un repertorio «un poco más animado» y acudieron a composiciones de la gran pantalla, muy reconocibles para el público.

La orquesta incluía instrumentos como violines, chelo, contrabajo, clarinetes, trompas, saxofón, bajo eléctrico, guitarra acústica, percusión, piano y hasta acordeón. Sin olvidarse de las voces. Tres jóvenes alumnas se encargaron alternar sus instrumentos con ponerle voz a las piezas que incluían letra. Un concierto tan especial que hasta el anunciado mal tiempo decidió posponer unas horas la llegada de las lluvias.