Extienden el nuevo césped en los campos del Keniata de Moaña tras los retrasos desde el verano

Las lluvias dieron una tregua en los últimos días en O Morrazo, lo que permitió a la empresa que se encarga de la reforma y sustitución del césped artificial de los campos de fútbol 7 de Moaña –usados por los colegios Reibón y Seara y por el Keniata entre otras entidades– la extensión precisamente de la nueva «alfombra verde» sobre la que se jugará en cuanto concluyan los trabajos. Se trata de unas obras que se retrasaron a finales de verano primero por encontrar más irregularidades de las previstas en el terreno al retirar el césped anterior, pues aparecieron tuberías y canalizaciones de cable y electricidad que no estaban previstas. Después el retraso se amplió por las continuas lluvias que sufre la comarca desde el inicio del otoño.

La semana pasada, cuando el sol lució durante varios días, se pudieron acelerar los trabajos extendiendo una base de arena y la capa asfáltica sobre la que se asentará el césped. En los últimos días se pudo instalar el césped además de acometerse otros trabajos paralelos como la instalación de la nueva red perimetral de seguridad para los balones.

Los campos de fútbol 7 de Reibón y Seara contarán con un césped de nueva generación y tendrán, por primera vez, un sistema de riego que además se puede activar y coordinar en remoto a través de una aplicación móvil.

Los nuevos banquillos que tendrán las instalaciones. | / S. Álvarez

La actuación fue adjudicada a mediados de julio a la empresa Limonta Sport Ibérica SL por un importe de 408.430,77 euros, distribuidos entre 201.987,6 euros del campo de A Seara y 206.442,87 del campo del CEIP de Reibón. Se trata de la misma compañía que ejecutó el cambio de césped del campo de fútbol Iago Aspas Juncal-O Casal y que se encargará de la sustitución del firme en el Campo do Morrazo en Cangas, en donde juega el Alondras que en estos momentos utiliza las instalaciones del CD Moaña para los partidos de su primera plantilla.

Ya se pueden ver, en el entorno, los nuevos banquillos que se instalarán entre otras mejoras como una barandilla perimetral en el CEIP Reibón, igual que en Seara.