Cangas no podará más árboles en espacios municipales pese a las demandas vecinales

«Este ano non lle toca», responden desde el Concello de Cangas a las demandas vecinales de podar las arboledas de calles y otros espacios públicos municipales, como la avenida de Marín, Eugenio Sequeiros o los jardines de Félix Soage «(alameda vella»). El motivo que vuelve a esgrimir el gobierno local es que las podas excesivas e inadecuadas han dañado ejemplares, que padecen enfermedades y están debilitados por esos errores en los últimos años, y así lo avalan informes técnicos. El año pasado sí se realizaron trabajos de este tipo en 245 ejemplares, encargados a las empresa Biosalnés por 18.150 euros, y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), considera innecesaria otra poda tan inmediata. Sólo se hará, matiza, en ejemplares concretos que lo requieran por determinadas circunstancias y con personal propio, como sucedía ayer en el entorno del consistorio.

Árboles rozando los edificios en la céntrica avenida de Marín

El Ejecutivo cangués no contempla partida presupuestaria con esa finalidad, y además el alumbrado navideño ya se instaló sin prever ninguna actuación de ese tipo. Sin embargo, algunos comerciantes de los alrededores de la plaza de abastos consideran que la falta de poda «siembra» de hojas el entorno, dificulta el tránsito y aumenta el riesgo de caídas. Vecinos de la avenida de Marín añaden que algunos ejemplares de árboles ornamentales que crecen en las aceras «se desmadran» y las ramas acaban por taparles las vistas e incluso «introducirse por balcones y ventanas», como ya ha sucedido en otras ocasiones.

Desde el PP apuntan que el tripartito debe «realizar las tareas necesarias para mantener los árboles a raya», y recuerdan que las podas reducen el riesgo de atascos por hojas en los sumideros de aguas pluviales. Sin embargo, el gobierno local considera que una poda «máis controlada e espaciada no tempo» favorece la salud de los árboles, y se remite a estudios técnicos para certificarlo. Su idea es dejarlos «descansar» al menos todos los años impares, como ha sucedido en el último lustro.

G.N.

El atrio de Darbo, bajo la lupa de los técnicos

Revisar los anclajes de los plátanos de sombra para garantizar su eficacia y seguridad a largo plazo; ampliar los parterres alrededor de los troncos y practicar chimeneas de aireación; eliminar todos los elementos ajenos a los árboles presentes en troncos y copas, como clavos, tornillos, cables y cuerdas, para evitar su uso como soporte de instalaciones; restringir el tránsito de vehículos en el entorno; eliminar las ramas secas para prevenir caídas incontroladas y mejorar la seguridad; revisar cortes de poda mal ejecutados y realizar correcciones para favorecer una correcta cicatrización y evitar la entrada de patógenos.

Es el diagnóstico y la propuesta de actuaciones generales que establecen los técnicos de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro, adscrita a la Diputación de Pontevedra, sobre la arboleda del atrio de Darbo, donde se celebra la tradicional romería. El informe se realiza a instancias del Concello de Cangas y deriva de la visita realizada por los técnicos el pasado 7 de octubre. Su estado, concluyen, es «similar» al descrito en un anterior revisión, en 2017.