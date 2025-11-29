La Xunta declara barco histórico de Galicia al galeón «Eliseo»

El patrimonio marítimo moañés está de enhorabuena. Y es que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la consellería de Cultura incluyó al galeón «Eliseo» de la Asociación Sueste dentro de su actualización del «Censo de embarcacións tradicionais e barcos históricos de Galicia». Desde Sueste se felicitaron ayer por un reconocimiento que constituye «un estímulo para seguir trabajando por la conservación, restauración y puesta en valor» del patrimonio marítimo gallego.

El «Eliseo» es un galeón de rías construido en 1908, por lo que cuenta con 115 años de edad. Desde Sueste entienden que probablemente es el barco más antiguo de Galicia que todavía se encuentra en activo y uno de los más antiguos de España. En este siglo largo el «Eliseo» vivió cinco etapas. La primera entre 1908 y 1925, desde su construcción para el armador José Romaní Ferrer. Se dedica en estos años a la pesca de la sardina en la ría de Muros-Noia.

Su segunda etapa, entre 1925 y 1948, transcurre en Vilalonga (Sanxenxo). El barco se utiliza para el transporte de arcilla y barro así como de productos ya finalizados con estos materiales como ladrillos y tejas. La tercera etapa es entre 1948 y 1972 con Eliseo Rey Bustelo como propietaria cambiando el nombre original de «Pepita» por el actual. En 1959 se le instaló por primera vez un motor.

En la cuarta etapa, hasta 2005, su base estuvo en Vilanova de Arousa y en O Grove. Fue en 2005 cuando lo adquirió Sueste y lo sometió a su primera rehabilitación devolviéndole su vela primitiva. El «Eliseo» tiene unas dimensiones algo menores que la mayoría de galeones de su época.