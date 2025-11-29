Abierto el plazo de inscripción para «Enredos de Nadal»

El programa de ocio infantil y conciliación familiar «Enredos de Nadal» que organiza el Concello de Cangas tiene abierto el plazo de inscripción hasta el 12 de diciembre. Los campamentos abarcan los días 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 2 y el 5 de enero. El coste es de 60 euros por el total de la actividad. El lugar es el CEIP Nazaret en horario de mañana de 9.00 a 14.00 horas.