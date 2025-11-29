Abierto el plazo de inscripción para «Enredos de Nadal»
El programa de ocio infantil y conciliación familiar «Enredos de Nadal» que organiza el Concello de Cangas tiene abierto el plazo de inscripción hasta el 12 de diciembre. Los campamentos abarcan los días 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 2 y el 5 de enero. El coste es de 60 euros por el total de la actividad. El lugar es el CEIP Nazaret en horario de mañana de 9.00 a 14.00 horas.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El corredor cumple 20 años con el segundo desdoblamiento y la gasolinera pendientes
- La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta
- Un moañés con parkinson organiza un desafío para recorrer Galicia en bicicleta
- El alto de la plaza acogerá la II Festa do Marisco
- El Compañía de María saca en procesión a su «Nena María»