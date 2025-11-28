O Rompeolas
¿Y por qué no?
¡Quién iba a decir muchos años atrás a aquellos hombres que pescaban en las traineras que iban a ser los precursores de los que, generaciones después, lograron subir al remo de esta comarca a lo más alto del podio en unas Olimpiadas. Pues aquí tenemos a los precursores de este tiro de chave, con afición y entrega en O Morrazo, que sueña con ser olímpico también.
Moaña y sus líneas azules
Está clara la apuesta de Moaña por el azul. Lo hizo con el Camiño Real que tantos quebraderos de cabeza conllevó su construcción y ahora su mantenimiento; lo hizo con el camino escolar seguro de Tirán que le costóuna sanción de Patrimonio y la retirada de la bandera Verde de Medio Ambiente por hacer «una piscina» alrededor de un cruceiro; y ahora vuelve a apostar por el azul para las plazas de aparcamient rotatorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El corredor cumple 20 años con el segundo desdoblamiento y la gasolinera pendientes
- La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta
- Un moañés con parkinson organiza un desafío para recorrer Galicia en bicicleta
- El alto de la plaza acogerá la II Festa do Marisco
- El Compañía de María saca en procesión a su «Nena María»