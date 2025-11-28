¿Y por qué no?

¡Quién iba a decir muchos años atrás a aquellos hombres que pescaban en las traineras que iban a ser los precursores de los que, generaciones después, lograron subir al remo de esta comarca a lo más alto del podio en unas Olimpiadas. Pues aquí tenemos a los precursores de este tiro de chave, con afición y entrega en O Morrazo, que sueña con ser olímpico también.

Moaña y sus líneas azules

Está clara la apuesta de Moaña por el azul. Lo hizo con el Camiño Real que tantos quebraderos de cabeza conllevó su construcción y ahora su mantenimiento; lo hizo con el camino escolar seguro de Tirán que le costóuna sanción de Patrimonio y la retirada de la bandera Verde de Medio Ambiente por hacer «una piscina» alrededor de un cruceiro; y ahora vuelve a apostar por el azul para las plazas de aparcamient rotatorio.