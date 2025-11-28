Vecinos de Tirán y Concello piden más seguridad en el paso de peatones de Fontes

El último de los grandes accidentes de tráfico que se registraron en Moaña en las últimas semanas fue el atropello en el paso de peatones de los cruces de Fontes y Albariños, en la parroquia de Tirán y que atraviesa la carretera general PO-551.

Al día siguiente técnicos de Estradas de la Xunta de Galicia acudieron a la zona para comprobar si las condiciones de la carretera explican parte del suceso que acabó con un vecino de 51 años herido. Desde el Concello así como residentes en el barrio alertan de que se trata de un paso de peatones «peligroso» que ya tuvo que ser trasladado unos metros por ello.

Por lo tanto solicitan mejoras tanto en el pintado, pues el cebreado se encuentra bastante borrado, como en la iluminación de forma que los conductores sientan la necesidad de frenar al llegar a la zona.

La Asociación de Veciños de Tirán y el ejecutivo local planteaban, cuando se redactó el proyecto de mejora de la seguridad en el Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) de la PO-551 en Tirán que las actuaciones llegaran precisamente hasta Albariños. Finalmente la mejora de la seguridad se realizó hasta el cruce de subida al colegio, incluyendo iluminación más segura en zonas de cruce así como la mejora de la visibilidad en las intersecciones.