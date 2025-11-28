Los vecinos de Bueu encienden la Navidad

Los concellos tienen previsto encender su alumbrado y decoración navideña el viernes 5 de diciembre, coincidiendo con los festivos y puente de la Constitución y de la Inmaculada. Pero los vecinos ya han comenzado su propio encendido, en algunos casos con iniciativas rebosantes de espíritu navideño y cuidadas al detalle. Un ejemplo es el de la extensa familia Otero Martínez, conocida como «Os Camaróns» e integrada por hasta trece hermanos/as, en la calle Ramón Bares de Bueu y alrededores. Su esfuerzo y trabajo desinteresado ha convertido el espacio público entre el entorno de la Fonte do Cura y el sendero del río Bispo en un lugar cargado de magia e ilusión navideña. Casitas, una noria, farolas, un tren, un gran tazón con caramelos y muñecos y hasta un buzón para que los más pequeños puedan depositar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos.

El año pasado ya ensayaron una especie de adelanto, con decoración en los árboles de la zona. Estas navidades decidieron ir más allá y se reunieron con el Concello de Bueu para solicitar permiso para realizar una instalación en la zona verde colindante a la Fonte do Cura. El ayuntamiento dio su bendición a la iniciativa y a lo largo de la semana pasada los promotores montaron todo el decorado y escenario navideño. «Empezamos a trabajar ya en el mes de septiembre y usamos material reciclado como lámparas, cajas, botellas, casas de juegos de los niños y hasta neumáticos, que pintamos de blanco para dar forma a un muñeco de nieve», explican los promotores.

Un trabajo en el que participaron más de una veintena de personas. «Lo más bonito es ver la ilusión de los más pequeños: estos días ya depositaron ocho cartas en el buzón», cuentan desde esta familia. «Siempre nos gustó mucho este tipo de trabajos. Nuestros padres ya hacían alfombras del Corpus cuando vivían en Banda do Río y cuando nos mudamos seguimos con la tradición mientras la procesión pasó por la calle Ramón Bares», añaden los Otero Martínez.

Su deseo es que cada año esta decoración pueda crecer un poco más. Y para ello es fundamental el respeto y que no se registren actos vandálicos. Así este espectacular montaje incluye un cartel con el mensaje «Feliz Navidad» y la petición de «No robar. No tocar».

En el centro de Bueu, la comunidad del edificio número 8 de la calle Castelao, también celebró este miércoles su encendido navideño, que cada año se distingue por su originalidad. «Usamos colores y productos naturales, como maderas y plantas y unos renos fabricados por usuarios del centro ocupacional Juan XXIII», explican. El conjunto cubre el portal y parte de la fachada. El encendido contó con un brindis y los promotores desean que la iniciativa se extienda a más edificios. «Es un trabajo bonito, con mucha ilusión y que sobre todo sirve para hacer comunidad entre los vecinos», concluyen.

La decoración navideña de una comunidad de vecinos en la calle Castelao de Bueu / Santos Álvarez