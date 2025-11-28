El tribunal del examen «vergonzoso» prevé resolver la próxima semana las alegaciones

El tribunal de la oposición, (agosto de 2025) que desató la criticas de la oposición municipal y el malestar del gobierno municipal de Cangas, para cubrir una plaza de operario de usos múltiples, se reunirá la próxima semana para estudiar las alegaciones presentadas por uno de los aspirantes, que pide, además, que se repita todo el proceso de selección. Hay que recordar que se calificaron como vergonzosas las opciones de respuestas que se daban en el examen tipo test. De las repuestas que se ofrecían a las preguntas siempre había varias abruptas, que no dejaban prácticamente lugar a dudas de que eran contestaciones erróneas.

Hay una persona que obtuvo la mayor puntuación en el proceso selectivo que tiene que esperar a que el tribunal responda las alegaciones presentadas para ocupar la plaza. El concurso constaba, además de la polémica prueba, que fue la última, de un concurso de méritos y un examen práctico. El examen calificado como «vergonzoso» representaba el 20% de la nota final, según manifestaban ayer fuentes municipales. También hay que recordar que el examen se repitió en su momento porque se presentaron alegaciones respecto a la dificultad de las preguntas. El tribunal atendió esta alegación y fue cuando puso la prueba con las famosas respuestas. Según fuentes jurídicas municipales, es muy difícil que el tribunal decida aceptar la alegación que pide tumbar el proceso selectivo. Y es así porque las preguntas que se realizaron estaban dentro del temario, que eso es lo verdaderamente importante, independientemente de que las respuestas optativas puedan ser calificadas de vergonzosas o entendidas como una falta de respeto. Así, por ejemplo hay una que llamó mucho la atención: ¿Violencia de género es violencia física, psicológica, sexual y económica ejercida contra las mujeres o prohibición de ver la televisión tras la cena o jugar a la lotería o la brisca o empezar discusiones sobre quién lava los platos».

Los miembros del tribunal, en el que no participa ningún político, son trabajadores municipales, y estuvieron informándose sobre si las respuestas consideradas inoportunas pueden tumbar un proceso selectivo. El gobierno local de Cangas, por su parte, espera la decisión final con el propósito de que la persona que salga elegida del proceso selectivo comience a trabajar ya en el mes de enero del próximo año.