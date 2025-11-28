Sumar Galicia aborda hoy el aborto en un acto en Cangas

El Movimiento Sumar Galicia celebra hoy una jornada sobre violencia contra las mujeres en sanidad, en el Auditorio (18:00 horas), con una mesa redonda sobre «Blindar el aborto en la Constitución» y otra sobre el sistema sanitario libre de violencias.Estarán la presidenta de Sumar Galicia y diputada, Verónica Martínez y Marta Lois, de la Coordinadora nacional .