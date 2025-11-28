Sumar Galicia aborda hoy el aborto en un acto en Cangas
REDACCIÓN
Cangas
El Movimiento Sumar Galicia celebra hoy una jornada sobre violencia contra las mujeres en sanidad, en el Auditorio (18:00 horas), con una mesa redonda sobre «Blindar el aborto en la Constitución» y otra sobre el sistema sanitario libre de violencias.Estarán la presidenta de Sumar Galicia y diputada, Verónica Martínez y Marta Lois, de la Coordinadora nacional .
