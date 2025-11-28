La reforma de la nave de Tirán, aplazada hasta que pase el invierno

La reforma estructural de la nave de la SD Tirán de remo es una obra compleja, lo que implica un segundo retraso por acuerdo del club, del Concello y de Portos de Galicia, que financian la actuación. En verano se retrasó el inicio de los trabajos al estar la entidad en plena temporada de traineras. Ahora, tras ejecutarse la primera fase, se acordó esperar a que pase el grueso del invierno, pues el cambio de cubierta, lloviendo, puede suponer serios problemas para los equipamientos de la SD Tirán.

Cuando se retomen los trabajos se construirá una nave anexa para los remolques, se mejorará la accesibilidad en el interior de las instalaciones y sobre todo se actuará en la cubierta para poner fin a las alarmantes filtraciones de agua que sufre la instalación.