El puerto deportivo de Moaña logra la concesión para construir su nueva sede

El puerto deportivo de Moaña va estando más cerca de ver hecha realidad la nueva sede social de la entidad tras el incendio del 6 de octubre de 2023 que calcinó la casa de madera que albergaba las oficinas y el restaurante La Bathía. Portos de Galicia finalmente resolvió esta semana la modificación de la concesión a este puerto deportivo, denominado Moaña Mar, lo que da vía libre al club para empezar las gestiones de cara a la construcción del nuevo edificio cuyo proyecto fue encargado al estudio de arquitectura LCG de A Coruña y que obtuvo el respaldo prácticamente unánime de la masa social del club, en una asamblea celebrada el pasado 6 de abril en el Concello. La concesión es sobre una superficie de 33.000 metros cuadrados y hasta el 25 de febrero de 2035.

El presidente de Moaña Mar, Gustavo Rodríguez ha sido constante para conseguir el objetivo de que el puerto deportivo recupere su sede social y ayude también a seguir en la senda como uno de los principales puertos deportivos de la ría en acoger barcos en tránsito. Pese a no contar con sede social debido al incendio, en lo que va de año ya pasaron por sus amarres 217 barcos en ruta frente a los 75 que sólo registra el puerto deportivo Rodeira de Cangas. Era el temor del presidente del club cuando sufrieron el incendio que calcinó la sede, ya que los barcos en tránsito es uno de los ingresos fuertes del club, que tiene 400 amarres y ha hecho un esfuerzo inversor en mejoras en su abrigo.

El proyecto de la nueva sede asciende a unos 420.000 euros, una cantidad que la directiva tendrá que gestionar para sufragar la obra. El objetivo cuando presentaron el proyecto era poder iniciar la construcción tras este verano para tenerla acabada en el verano de 2026, pero los permisos se han retrasado algo.

La nueva sede se va a construir sobre la misma explanada sobre el mar en donde estaba la de madera. Se ha diseñado un edificio en planta baja, acristalado en el frente hacia los pantalanes y velado semiperforado en la cara sur, para evitar el exceso de calor. Los arquitectos se han inclinado por este diseño en un material -alumnio o inox- por determinar-. En la parte acristalada irá la zona de restauración y en la microperforada figura un pasillo que conduce a las oficinas, con dos despachos, lavanderías y dos vestuarios, uno de ellos adaptado.

El Concello de Moaña ha mostrado todo su apoyo al proyecto de Moaña Mar e informó a favor.