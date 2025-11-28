Los presupuestos de Bueu entran en vigor tras no recibir alegaciones
REDACCIÓN
Los presupuestos municipales de Bueu de este año 2025 entran hoy en vigor. El documento fue aprobado en un pleno extraordinario celebrado a finales de octubre y el periodo de exposición pública finalizó el miércoles, sin que se recibiesen alegaciones. En un primer momento el grupo municipal del PP presentó una, pero luego registró otro escrito solicitando su retirada.
Las cuentas se aprobaron con el voto en contra de la oposición, que volvió a argumentar que a estas alturas debían tramitarse ya las de 2026. El documento recoge una previsión de ingresos y gastos de 11,6 millones de euros, lo que lo convierte en el presupuesto más alto en la historia del municipio. El gobierno se comprometió a presentar el de 2026 en los primeros meses del año.
