El PP de Moaña abandona el pleno tras la expulsión de su concejal Diego Ríos

Más de una hora y media llevaba el pleno de la corporación de Moaña, celebrado anoche, cuando el ambiente se tensó. La alcaldesa, Leticia Santos, expulsó al concejal del PP Diego Ríos que pedía replicar al edil de Mocidade Kevin González (BNG) después de que éste exhibiese una foto de integrantes del PP presentando las firmas contra la subida de la tasa de la basura. El resto del grupo principal de la oposición decidió irse cuando estaba a punto de votarse una moción del Bloque sobre la infancia que defendió el propio González. Ríos criticó, al marcharse, la "falta de democracia" por no permitirles replicar.

Esta misma mañana el grupo del PP explicó que el enfado tuvo su explicación que en su réplica González "exhibió una foto nuestra para insinuar que no debemos tener otra cosa que hacer o que no debemos tener trabajo al que ir". Y es que el concejal de Mocidade dijo que el mismo día de la presentación de las firmas se celebraba el Pleno Infantil y se quejó de que los ediles del PP no acudiesen a la sesión. Para el PP se trata de una "actitud difamatoria y de desprecio a los trabajos y al esfuerzo de las personas que compatibilizamos, con mucho sacrificio, la vida privada, profesional y familiar con el servicio público". El último punto del orden del día se debatió ya sin los ediles del PP presentes en la sala.

El grupo de la oposición alega que el efado también proviene porque los cometarios vinieron "de quien gana 20.000 euros pagados por todos los vecinos de Moaña". Piden un "disculpa" de Kevin González y cargan contra la alcaldesa por "no obligarle a retractarse. Quien presidiendo el pleno no condena estas actitudes, las avala y es cómplice de ellas", cargan.