La policía controlará con fotos la zona azul de Moaña, que empieza el lunes

Entre ayer y hoy se están pintando en Moaña las 22 plazas de aparcamiento que constituirán la primera «zona azul» de la villa. Será gratuita pero estarán limitadas a 30 minutos. Del control se encargará directamente la Policía Local a través de fotografías cada vez que pase por algunos de los espacios reservados para este fin en la calle Ramón Cabanillas y la Avenida Concepción Arenal. La concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, explica que empezarán a funcionar el lunes y que en los primeros días se intensificará el control policial para que los conductores se habitúen a la nueva situación. Eso sí, aclara que la intención de los primeros días es simplemente advertir a los conductores para empezar después con las sanciones en el caso de alguna infracción.

Se aplicará la misma ordenanza de multas que rige para los estacionamientos ilegales en estos momentos, por lo que los conductores que utilicen por más de media hora estas plazas rotatorias se exponen a multas de entre 80 y 200 euros, aunque hay reducción en las cantidades por pronto pago.

Los trabajos de pintado se aceleraron para aprovechar este final de semana sin lluvias ante la amenaza de nuevas precipitaciones el fin de semana. El plan lleva meses trabajándose y en el mes de julio se alcanzó un consenso entre la propuesta del Concello con el visto bueno de la Policía Local y colectivos implicados como la Asociación de Hostaleiros, los colectivos de comerciantes Acimo y su federación Fecimo y la Asociación de Veciños A Praia-Seara que agrupa a los residentes del casco urbano. No en vano el objetivo es iniciar con estas 22 plazas una prueba piloto que permita mitigar los problemas de falta de estacionamiento que sufren los moañeses y visitantes en el casco urbano, situación que supone un lastre para el comercio local.

El control será de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; con los domingos libres

La mayoría de las plazas con límite de 30 minutos estarán en la Avenida Concepción Arenal, en distintos puntos. En concreto se pintan de azul siete plazas con este sistema entre el puesto de churros y la Praza de Abastos, en la margen izquierda de la carretera en dirección a O Con. En el entorno del Lavadero de Fontecán, en la margen derecha, se marcarán dentro de este sistema otras siete plazas que, fuera del horario de estacionamiento regulado, se destinarán a carga y descarga.

A la altura del número 20 serán limitadas a media hora seis plazas. Tres de ellas antes de la zona en amarillo para los camiones que suministran al supermercado y las otras tres pasando esa zona. En Concepción Arenal no se pierde ninguna de las 350 plazas actuales. En Ramón Cabanillas se ganarán dos plazas, y es que una zona de carga y descarga al lado de la subida de A Miranda pasará a contar con espacio para dos coches limitado a 30 minutos. Este límite regulado, en cualquier caso, estará vigente entre las 9.30 y las 13.30 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas de lunes a sábado. Los domingos el aparcamiento será libre.