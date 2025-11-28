Las placas solares cubrirán todo el gasto de la piscina los días de sol

La primera gran reforma de la piscina y gimnasio municipal de Moaña desde su inauguración en 2009 ya está lista. Ayer mismo la alcaldesa, Leticia Santos, el edil de Deportes, Rubén Viéitez, y técnicos de Urbanismo y la empresa concesionaria visitaron la instalación para comprobar las obras y firmar la recepción de las mismas.

Desde el exterior el cambio más llamativo son los paneles fotovoltaicos instalados en la cubierta de la piscina y que deben conseguir, al mediodía incluso en un día nublado, cubrir la mitad de la demanda real de la piscina en ese momento. La regidora señala que con buen tiempo estos datos mejorarían considerablemente pudiendo llegar a cubrir la totalidad del consumo en verano. «La eficiencia de la instalación se amplía al producir energía, las placas, justo cuando la piscina tiene demanda, al contrario de lo que ocurre en las viviendas, en las que el pico de consumo se da por la tarde-noche y la producción por el día», defiende Santos.

Los paneles solares se instalaron en el tejado sobre el pasillo y los vestuarios del centro deportivo, lo que permitió impermeabilizar esta cubierta con el objetivo de poner fin a las goteras que denunciaron usuarios.

Por otro lado, se instaló una nueva deshumectadora con el objetivo de mantener la humedad relativa del aire al nivel del 60%, contribuyendo a climatizar el ambiente. Incluso reutiliza parte del calor generado para eliminar la humedad excesiva del aire a modo de apoyo para mantener caliente el vaso de la piscina.

El centro funcionará con nuevas calderas de pellets. / | FdV

Por otro lado, las nuevas calderas de pellets con un silo para este tipo de combustible permiten que la instalación trabaje de forma modulada encendiendo primero una máquina y después otra en función de la potencia que requiera la instalación. Hay cuatro máquinas de combustión de pellets en total.

La mejora, adjudicada por un importe de 400.254,77 euros, fue financiada en un 54% por el Consejo Superior de Deportes (CSD) dependiente del Ministerio de Cultura y Deportes, que puso un total de 217.738 euros del precio base de licitación. El resto, hasta 182.516 euros, fue aportado por el propio Concello con recursos propios.

Además de la mejora de la eficiencia energética, la actuación incluyó una adaptación en materia de accesibilidad, instalando una nueva sinaléctica que haga de guía para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) así como señales con braille para usuarios con discapacidad visual. A mayores se compraron dos bucles magnéticos que permiten mejorar la comunicación con usuarios que sufran problemas auditivos.

Más llamativo es el nuevo vestuario individual que se construyó, adaptado para facilitar su uso a personas con discapacidad que necesiten del apoyo de un cuidador, pudiéndose utilizar aunque ambos sean de distinto sexo.

Finalmente, en el apartado tecnológico, la piscina y gimnasio se dotó con llamativas pantallas informativas y tabletas de valoración de los usuarios, así como nuevas aplicaciones.