Moaña dota de 50 plazas a sus Campamentos de Nadal
Serán entre el 22 de diciembre y el 2 de enero en la Casa da Mocidade | El lunes abre la inscripción
REDACCIÓN
El Concello de Moaña pondrá en marcha un campamento de Navidad entre los días 22 de diciembre y 2 de enero para ayudar a las familias a conciliar su vida laboral y familiar durante las vacaciones de invierno de los niños.
Las actividades se celebrarán en la Casa da Mocidade a cargo de la Asociación Sociocultural Vagalume y hay 50 plazas por semana que se cubrirán por orden de inscripción, el mismo número que el año pasado. El concejal de Mocidade, Kevin González, explica que es una cifra similar a las solicitudes recibidas el pasado invierno.
Las inscripciones se abren el lunes 1 de diciembre a las nueve de la mañana tanto por registro físico como electrónico. Las admisiones se publicarán el 12 de diciembre. Los padres pueden elegir el horario del campamento de 9.00 a 14.00 o bien de 8.00 a 15.00 horas.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El corredor cumple 20 años con el segundo desdoblamiento y la gasolinera pendientes
- La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta
- Un moañés con parkinson organiza un desafío para recorrer Galicia en bicicleta
- El alto de la plaza acogerá la II Festa do Marisco
- El Compañía de María saca en procesión a su «Nena María»