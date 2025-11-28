Moaña dota de 50 plazas a sus Campamentos de Nadal

El Concello de Moaña pondrá en marcha un campamento de Navidad entre los días 22 de diciembre y 2 de enero para ayudar a las familias a conciliar su vida laboral y familiar durante las vacaciones de invierno de los niños.

Las actividades se celebrarán en la Casa da Mocidade a cargo de la Asociación Sociocultural Vagalume y hay 50 plazas por semana que se cubrirán por orden de inscripción, el mismo número que el año pasado. El concejal de Mocidade, Kevin González, explica que es una cifra similar a las solicitudes recibidas el pasado invierno.

Las inscripciones se abren el lunes 1 de diciembre a las nueve de la mañana tanto por registro físico como electrónico. Las admisiones se publicarán el 12 de diciembre. Los padres pueden elegir el horario del campamento de 9.00 a 14.00 o bien de 8.00 a 15.00 horas.