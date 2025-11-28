Las mariscadoras de Moaña volverán a la playa tras la reapertura de los bancos

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) sigue con la reapertura de los bancos marisqueros para la producción de moluscos, que se habían cerrado por toxinas lipofílicas o diarreicas, y ya están aptas para trabajar la mitad de las zonas productivas de la ría de Vigo, en su zona más interna. En el caso de las mariscadoras de Moaña tienen previsto volver al arenal este próximo martes, coincidiendo con la marea, tras dos semanas sin trabajar. La intención es faenar en Meira, en la playa de Samertolaméu., dentro de la Zona II.1, que reabrió el día 22.

El marisqueo a flote ya lleva unos días trabajando en el banco de Tirán, dentro de esta Zona II.1 de la ría, y ayer lo hicieron también en el de Baiona (Zona IV.1), que reabrió en Galicia junto a los bancos de Boiro, A Pobra do Caramiñal y parte de Ribeira. Siguen cerrados por toxina, los grandes bancos de invierno en la ría de Vigo en donde trabaja el marisqueo a flote de Cangas y de Moaña, como Rodeira en Cangas y la zona de Canido y Toralla (Zona II.1), que se cerró el pasado 10 de noviembre; y también la Zona I, que es la parte más abierta de la ría, en donde figuran los bancos de Liméns o Cíes. Estos siguen cerrados para la extracción de la navaja y longueirón.

En el caso de la ría de Pontevedra siguen cerrados sus siete bancos, incluida la Zona II de la ría de Aldán, salvo para navaja y longueirón. Los cierres en Pontevedra se fueron sucediendo desde el día 8 y los últimos fueron el día 19. En Arousa permanecen abiertos prácticamente todos los bancos, salvo uno en la parte más externa de la ría. La Consellería de Mar pone en valor el trabajo de control del Intecmar, con 80.000 análisis anuales, a razón de 300 por día, 6.000 informes y más de 20.000 notificaciones.