Luis López en la inauguración de la sede del PP

REDACCIÓN

Moaña

La inauguración de la nueva sede del PP de Moaña, en la calle Ramón Cabanillas, será el viernes 5 de diciembre a las 19.00 horas. Participará la conselleira de Mar, Marta Villaverde, el presidente de la Diputación, Luis López y la secretaria del partido en Pontevedra, Luisa Piñeiro.

