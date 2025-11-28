Llenan con hojas de huelga la puerta del PAC de Cangas

Si el primer día de los tres de la huelga en la Atención Sanitaria de Galicia, convocada por CIG-Saúde y el sindicato médico O´Mega, no había rastro visible del paro en los centros de salud de la comarca, ayer la puerta del PAC de urgencias de Cangas apareció empapelada con carteles de «Hoxe estamos en folga. Só atendemos urxencias».

El conselleiro de Sanidadeindicó que el seguimiento del paro continúa siendo «bajo» y ayer rondó el 5% de media en las áreas sanitarias y este pasado miércoles, primer día de la huelga, el 7%. Desdela CIG insisten en ofrecer otros datos, aunque en el caso de O Morrazo sólo trasladan que hay un seguimiento del 60% en Cangas, pero sin ofrecer datos concretos por centros de salud.