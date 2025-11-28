Ineficaz batalla contra las ratas en Cangas: «Os cebos non lle fan efecto»

En octubre de 2024, el gobierno de Cangas anunció que un equipo de control de plagas «peinó» el Casco Vello y otros puntos del centro urbano para realizar trabajos de desratización y resolver un grave problema para vecinos y comerciantes, «que ven como ratas de gran tamaño salen de las alcantarillas y campan a sus anchas». Más de un año después, y tras varias actuaciones infructuosas, la situación no ha mejorado, las denuncias vecinales continúan y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), asegura que la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas, ha vuelto a «sembrar» de cebos las alcantarillas de varios «puntos negros», como el entorno de la plaza de abastos e isletas de contenedores de residuos.

«A lexislación establece límites na carga de veneno, e a realidade é que os cebos que se utilizan non lle fan efecto», reconoce el edil. Además, la efectividad del tratamiento disminuye o desaparece cuando llueve porque las riadas arrastran los cebos antes de que las ratas los consuman. Los afectados reclaman explorar otras vías para solucionar el problema, y desde el PP insisten en que siguen recibiendo quejas y persiste el problema de salubridad generalizado por la suciedad en espacios públicos y plagas de cucarachas y ratas que pasean por el centro del pueblo con frecuencia, que atribuyen a la falta de limpieza.