Fomentando el espíritu emprendedor desde las aulas

«Achegar ao alumnado de FP experiencias reais e inspiradoras da nosa contorna» que favorezcan la iniciativa empresarial. Es el cometido de las Xornadas de Emprendemento Local promovidas por el IES de Rodeira, que celebró ayer su tercera edición con una importante novedad, pues la organización corrió a cargo del alumnado de Ciclo Superior de Asistencia á Dirección. Entre los invitados que dieron testimonio en una mesa redonda y compartieron luego, cara a cara, en sus propios stands habilitados en el recibidor del Auditorio Municipal Pazos Varela, figuran Anabel Santos, de «Atelier Peregrina», Román Pérez, de «Tecnosat», Andrés García, de «O Ghato de Mar», Cathy Malvido, de «No Mercy» y Pablo Langa, de «Estudio Xirín».

Invitados participantes en la mesa redonda, ayer en Cangas. | S.Á.

«Todos eles axudan a dar visibilidade aos negocios que puxeron en marcha e a interactuar cos estudantes, que é moi enriquecedor para incentivar o emprendemento», destacan Yaiza Pastoriza, Andrés Lorenzo y Elena Outeiral, tres de los ocho alumnos de este ciclo que se pusieron al frente de la organización y a los que el profesor Óscar Pérez Marín no perdía ojo, pues el propio evento es materia de examen y calificación. Sus alumnos son ya titulados en Administración y Finanzas, y ahora cursan este ciclo de Asistencia á Dirección en modalidad dual intensiva: cuatro meses de formación teórica en las aulas y cinco de formación práctica, cobrando por ello 651 euros mensuales, en empresas punteras como Pérez Rumbao o Celta Motor, explica.

Intercambio de experiencias en el Auditorio Municipal. | S.Á.

«O grao de empregabilidade da FP é moi alto», celebran, y muchos de ellos ya encuentran trabajo en empresas donde hacen prácticas. Por eso insisten en consolidar este ciclo que acaba de estrenarse y que pretenden promocionar en futuras ediciones de las Xornadas de Emprendemento, abriéndolas a otros institutos y personas que pueden encontrar en ellas un aliciente.

El programa de ayer se abrió con la intervención de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que incidió en la importancia de los emprendedores en la sociedad, en la economía y en la creación de empleo, y animó a perder el miedo a llevar adelante las propias iniciativas. Repararon luego otros asistentes en la «diferente mentalidade» que nos distancia de países anglosajones, donde los emprendedores gozan de más prestigio social y donde «caer, levantarse e volver a intentalo» no se considera un fracaso, sino un signo de audacia, arrojo y perseverancia hasta dar con la clave.

Quinteto de emprendedores

Los invitados encargados de dar testimonio e interactuar con el alumnado fueron elegidos por el atractivo de sus iniciativas entre los más jóvenes. Andrés García Bastón está al frente del restaurante «O Carlete», en Vilariño, y de la cervecería «O Ghato de Mar», en el centro urbano de Cangas. Román Pérez puso en marcha «Tecnosat», tienda de informática y servicio técnico en la avenida de Montero Ríos, y también participan en «Lóstrego», una tienda de camisetas y fundas de móvil personalizadas ubicada en la calle Eugenio Sequeiros. Cathy Malvido tiene un estudio de tatuajes y piercing, «No Mercy», en la avenida de Vigo, y Anabel Santos es el alma de «Atelier Peregrina», una firma de moda y diseño textil artesanal cuyo nombre surgió haciendo el Camino de Santiago para reflexionar sobre el giro que quería darle a su vida. Completó el quinteto de invitados a las Xornadas de Emprendemento Pablo Langa, del estudio «Xirín», un espacio, preparado para la experimentación y la colaboración, "donde profesionales o apasionados pueden darle vida a sus ideas musicales».