Concierto de Staccato con 400 velas en la Praza de la rúa Paz

La academia de música Sataccato de Cangas ofrece hoy, a las 20:30 horas, su original concierto en la plazoleta de la rúa Paz, en donde se ubica el centro docente, junto a la fuente Ferreira, a la luz de 400 velas, que iluminarán el escenario de los músicos. Se trata de una propuesta diferente a los habituales conciertos.