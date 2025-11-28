AV reúne a unas 60 personas en la asamblea para informar de la basura

El mismo salón de actos de la Casa de Cultura de Cangas que protagonizó, después del conflicto de la contribución de 1989, muchos plenos en el que literalmente volaban sillas, volvió a ser escenario ayer para hablar de otra subida fiscal, en este caso de la tasa de la basura, cuya aprobación inicial en la asamblea de la Mancomunidad de O Morrazo el pasado día 13 de octubre provocó disturbios y que el gobierno de la entidad saliera escoltado, lo que recordó a muchos el germen de aquella «movida» de la contribución.

La iniciativa fue de Alternativa dos Veciños (AV), partido que lidera en la oposición la exalcaldesa, Victoria Portas; y en donde milita el exconcejal y figura clave de aquella «movida», Mariano Abalo. Pero fue una reunión, en la que participaron unos 60 vecinos, sin llamamiento a las «armas», más bien informativa sobre la nueva ordenanza de la basura y las alegaciones y para mostrarse AV como un partido que quiere escuchar a los vecinos. Dejó claro que la derecha «nunca foi nin será a solución», y así figura en el panfleto «Móvenos Cangas», con las propuestas de AV desde la oposición, lo que se hizo y lo que hay hoy, que se puso a disposición de los vecinos en la mesa desde donde se realizaron los discursos y que protagonizó Portas con Abalo entre el público.

Asistentes ojeando los modelos de alegaciones de AV y el panfleto "Móvenos Cangas" al lado / Santos Álvarez

Portas dijo que más que a explicar, quería que los vecinos preguntaran. Se habló de que las viviendas vacías no deberían pagar basura y confirmó que había alegaciones en este sentido. Se mostraron los modelos realizados desde este partido para el epígrafe 10 de viviendas, el 14 de otros negocios (centros educativos y entidades bancarias)y el 12 de hostelería. Desde AV, que, por encima de todo, pide la retirada de la ordenanza, considera que incurre en vicios, que la cuota de 126 euros a las viviendas es lineal y no distingue el número de habitantes ni la unidad de convivencia y que esta uniformidad va contra el espíritu de quien contamina paga. También considera que no debe de haber la misma tasa para las casas del rural que para las del casco, ya que los vecinos de zonas dispersas no reciben el servicio con la misma accesibilidad y pide que se restaure la bonificación por distancia (50%) si las casas están a más de 500 metros de los colectores.También plantea alegaciones al epígrafe de otros negocios,y si no se anula la tasa, se modifique, haya un calendario de aplicación progresiva, incorpore elementos que atienden a la generación real de residuos, ya que de lo contrario puede ser punitivo, y, entre otras, se elimine el requisito de aportar fotos que acrediten la separación de resioduos en origen cuando la colaboración se acredita mediante justificantes oficiales. Portas ironizó en este sentido para ir al Punto Limpio y hacer todos una foto arrojando los residuos, como cuando se fue a pagar con monedas al peaje.La tercera alegación al peígrafe 12 de locales de hosteleríaa, pide la exclusión de la terraza en el cómputo de la cuota variable o se aplique un factor de reducción proporcional que refleje el uso estacional. Considera que la tasa establece subidas desproporcionadas y vulneran la legalidad y que esta subida se hace para corregir un déficit por la falta de actualización de las tasas desde 2008.