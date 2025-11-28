Augas de Galicia concluye que la EDAR de Cangas tiene una calidad global aceptable

La auditoría que realizó Augas de Galicia sobre la Estación Depuradora de Augas Residuales (EDAR) de Cangas concluye con una valoración de calidad global aceptable, cumplimiento de las existencias de la directiva 91/271/CEE en todas las muestras tomadas y equipo de desinfección en funcionamiento con rendimiento insuficiente.

EDAR de Cangas. / Santos Álvarez

En el documento presentado a la Alcaldía se realiza una serie de recomendaciones al Concello de Cangas. En este sentido, se recomienda instalar la bomba de cabecera de reserva en posición Nº 1, agilizar la reparación de la fuga de unos canales desengranaje para restablecer cuanto antes la aireación a los canales de desareado-desengranaje aireado. También considera la auditoria que se deben sustituir las chapas metálicas de los puentes de los rotores que se encuentran deterioradas por corrosión, recomendándose incrementar la limpieza del canal de desinfección para evitar un crecimiento excesivo de algas que puedan provocar problemas en el sistema de limpieza de las lámparas, así como reparar el caudalímetro de purga y sanear y renovar la pintura de la estructura y del silo de lodos o la sustitución del mimos si la reparación no es posible o no compensa. La auditoría señala, además, que la compensación de la energía reactiva es insuficiente, por lo que deben revisarse la batería de condensadores.

Augas de Galicia recuerda que por el decreto 141/2012, del 21 de junio, por el que se aprueba el reglamento marco del servicio público de saneamiento y depuración de aguas residuales de Galicia, la competencia de gestión y mantenimiento de la red de saneamiento es de la entidad gestora del sistema, en este caso el Concello de Cangas. Por lo tanto, es responsabilidad del Concello localizar y reparar los puntos de infiltración de aguas blancas y marinas en la red de saneamiento.

El concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) afirma que la mayoría de las recomendaciones que realiza la auditoría se llevaron a cabo, excepto en dos casos especiales: el silo de lodos (hay que cambiarlo) y los tanques de filtrado (están con corrosión). Los presupuestos para afrontar estos cambios superan los 20.000 euros en cada caso. El Concello de Cangas tiene que buscar financiación para realizar estas obras.

No hay que olvidar, tampoco, que en las alegaciones que el BNG de Cangas realizó a los presupuestos de la comunidad autónoma de Galicia presentados por el gobierno gallego, se demanda la ampliación de la EDAR, adecuarla precisamente a las exigencias que tiene ahora mismo, tanto en que se dimensione para que sea eficaz como que se mejore el sistema en sí de depuración, de una EDAR que se hizo vieja antes de tiempo y que ahora mismo su gestión está en manos de la concesionaria del ciclo del agua de Cangas, la UTE Gestión Cangas.

Los rayos UV estuvieron apagados hasta mayo

En las observaciones generales de la explotación, Augas de Galicia habla de un periodo de referencia del informe correspondiente de 4 meses realizando dos visitas técnicas y cuatro visitas de muestreo. Las muestras de agua presentan en este periodo una concentración entre débil y media para una agua residual urbana. Todas las muestras de agua tomadas cumplen los límites establecidos y presentan rendimientos elevados en eliminación de materia orgánica y sólidos. En cuando a los resultados microbiológicos, el equipo de rayos UV estuvo apagado hasta finales de mayo y a partir de ese momento se observan rendimientos de desinfección bajos con reducción de 1-2 unidades . Los resultados analíticos de los parámetros alanzados superan los valores de referencia de Aguas de Galicia, excepto el parámetro entrecocos intestinales de la muestra tomada en junio. El explotador sustituyó las lámparas en julio.