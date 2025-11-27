Cangas debe aportar 150.000 euros anuales al Transporte Metropolitano y Moaña 46.000

Representantes de los gobiernos locales de Cangas y Moaña acudieron ayer a la comisión de seguimiento del Plan de Transporte Metroplitano en la sede de la Xunta en Vigo. Junto con el ejecutivo gallego y con representantes de otros 10 concellos del área de Vigo se acordó, por unanimidad, prorrogar el convenio para los próximos dos años asumiendo un incremento del pago debido a que el transporte colectivo, sobre todo en barco, sigue incrementado su uso.

Por parte del Concello moañés acudió la concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, quien explica que la villa pasará a pagar 46.713 euros en el año 2026 y la misma cantidad en 2027, pues el convenio se prorroga por dos años más. Esto supone un incremento de la partida de unos 4.000 euros anuales.

En cuanto a Cangas, acudió el concejal Eugenio González. La aportación de Cangas es mucho mayor a tenor de la cantidad de viajeros que se conectan con Vigo en autobús pero sobre todo en barco. Las arcas municipales aportarán unos 150.000 euros anuales a partir de enero, incrementándose su compromiso en alrededor de 10.000 euros al año.

El fuerte aumento del turismo en verano en O Morrazo que se registra en los últimos años y que alcanzó sus cotas más altas este verano así como la ya consolidada temporada turística de invierno por las luces de Vigo explica parte del incremento del uso del transporte público, así como las bonificaciones en el precio de los billetes iniciadas tras la pandemia y que siguen en vigor. De hecho la naviera Nabia anunció esta semana el incremento de horarios de regreso de Vigo a Moaña los fines de semana.

En cuanto al Plan de Transporte Metropolitano, las aportaciones de los concellos cubren el 20% del total de la reducción de precios para los usuarios que cuenten con la pertinente tarjeta. La Xunta de Galicia abona el 80% restante. En total las administraciones pondrán 1,7 millones de euros al año. De ellos la Xunta pone 1,3 millones. Por parte del ejecutivo autonómico en la reunión de ayer participó la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, así como la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Desde Moaña Dolores Chapela pidió que se doten de más rutas exclusivas al hospital Álvaro Cunqueiro cubriendo las horas de entrada y salida de los turnos de los trabajadores. Además, solicitó a la Xunta el apoyo en la adquisición de marquesinas, pues de las cuatro últimas solicitadas Mobilidade financió solo una.