Sustituyen los postes telefónicos con riesgo de desplome en Tirán

Uno de los problemas que se repiten en las asambleas vecinales de Moaña es el de los postes del tendido eléctrico o telefónico en mal estado y que amenazan con desplomarse sobre vías públicas o jardines. Esta semana, precisamente, se están sustituyendo todos los postes de teléfono de madera con trabajo intensivo en la parroquia de Tirán.

Ayer, tras la denuncia del dueño de un coche que presuntamente sufrió daños por estas tareas, la Policía acudió a los trabajos en Tirán y requirió medidas de seguridad a los operarios. Uno de ellos se cayó sobre un muro al echar abajo el poste viejo.