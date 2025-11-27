Soliño pide iniciar expediente a un particular por un cierre en Fomento

El concejal Rafael Soliño presenta en nombre del PP una moción sobre la supuesta invasión de la vía pública con un cierre ilegal en la calle Fomento. La mencionada calle se encuentra situada en el casco vello, lleno de vías estrechas. Sostiene el concejal del PP Rafa Soliño que en su tramo intermedio presenta un punto crítico, donde combina la estrechez con un paso en curva que dificulta la vida actúa de los vecinos de la zona, además de impedir el paso de una ambulancia, un coche de bomberos o de otros servicios necesarios para los vecinos. Según el PP, los hechos fueron denunciados por los vecinos mediante numerosos escritos y reuniones con miembros del gobierno de Cangas. «Pasó un año y las palabras y promesas del gobierno local pasaron a ser palabras y promesas vacías». Soliño afirma que ante la pasividad del gobierno local par solucionar este problema, el PP de Cangas urge una inmediata solución: instar a gobierno a la apertura de un expediente de disciplina urbanística por la instalación de un cierre sin licencia en la calle Fomento y que si la propiedad no retira el cierre de manera voluntaria, sea el propio Concello quien de oficio lo retire y se trasladen los costes a los titulares.

Alternativa dos Veciños presenta, por su parte, una moción al pleno en la que pide instar al gobierno municipal a que proceda a la reparación por parte de la UTE Gestión Cangas y, a su coste, de todas las deficiencias estructurales y defecto de ejecución de las obras realizadas en periodo de garantía.