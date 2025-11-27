El PP pide incrementar la edificabilidad del PXOM moañés ante la falta de vivienda

El déficit de oferta de vivienda nueva, usada y de alquiler que sufren los vecinos en todo O Morrazo llega hoy al pleno de Moaña de la mano del PP local, que presenta una moción proponiendo una revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) moañés con el objetivo de analizar los terrenos y zonas en las que sería viable la edificabilidad y que en estos momentos no se consideran edificables. Se trataría de los terrenos que ya disponen de los servicios necesarios para obrar o que serían fácilmente gestionados por su ubicación.

Alega, el PP, que 15 años después de la aprobación del PXOM se hace necesario analizar aquellos ámbitos o determinaciones que deben ser objeto de una modificación puntual para su actualización así como para adaptarse a las actuales necesidades demográficas, sociales, económicas, ambientales o patrimoniales.

Se pide también elaborar un documento consolidado del PXOM que recoja las categorías de suelo rústico vigentes tras las afectaciones sectoriales recogidas en el Plan Básico Autonómico de Galicia «para dar transparencia y clarificar a los ciudadanos el régimen de autorización de usos del suelo rústico, dándoles seguridad jurídica».

Sobre el PXOM en vigor, desde el principal partido de la oposición consideran que presenta dos carencias que deben ser corregidas. Una es que se detectan zonas que no se corresponden con la realidad «ni el uso lógico» y ponen como ejemplo que hay zonas calificadas como forestales que fueron y son agrícolas».

La segunda carencia estaría en que existen «multitud de zonas» que disponiendo de todos los servicios cerca no son edificables, condición «que no es compartida por los vecinos pues muchos padres o abuelos tienen terrenos en los que sus familiares jóvenes podrían construir su primera vivienda».