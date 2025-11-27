El PP pide eliminar barreras y garantizar la accesibilidad en la Casa da Cultura de Cangas

«Instar a Goberno municipal a realizar e executar as actuacións precisas para eliminar as barreiras arquitectónicas e garantir a accesibilidade universal en todo o edificio» de la Casa da Cultura de Cangas. Es la propuesta de acuerdo que el grupo municipal del PP presenta a la Corporación, en forma de moción firmada por el concejal Luis Martín Carnero Feijóo, que se debatirá en el Pleno ordinario de mañana.

Argumentan los populares que la Casa da Cultura, ubicada en el frente marítimo de Rodeira, es «un espazo de referencia» para la vida cultural, educativa y social de Cangas, que da servicio a «miles de persoas usuarias, asociacións e colectivos». No obstante, el edificio presenta «diversas deficiencias que limitan o seu uso en condicións adecuadas», y en particular, las áreas que no son accesibles para personas con movilidad reducida, «o que supón unha clara discriminación e un incumprimento do principio de igualdade de acceso aos servizos públicos».

Recalca el PP que el Concello tiene la responsabilidad de garantizar la «accesibilidade universal» en equipamientos municipales, e insta al gobierno local a ejecutar «actuacións urxentes para corrixir estas deficiencias».