Personal de reparto de Correos se moviliza en Cangas

El personal de reparto de Correos del área de Vigo va a intensificar la campaña en demanda de contrataciones que rematen con la escasez de efectivos y hacer frente a la saturación de este servicio público. De la mano de la CIG, anuncian nuevas movilizaciones en Cangas, este viernes frente a la plaza de abastos, en la calle Méndez Núñez, a las 10:00 horas y en Porriño el próximo martes, delante del Concello a las 11:00 horas.

Precisamente en el pleno del viernes en el Concello de Cangas será abordada la situación del servicio a través de una moción.

En las dos localidades la central sindical denuncia la falta de personal al no ser cubiertas ni las vacantes ni lasbajas, las vacaciones o los permisos y licencias lo que provoca una acumulación de miles de paquetes y de notificaciones sin entregar que genera estrés laboral.