Personal de reparto de Correos se moviliza en Cangas
Está convocada una concentración mañana viernes frente a la plaza de abastos a las 10:00
REDACCIÓN
El personal de reparto de Correos del área de Vigo va a intensificar la campaña en demanda de contrataciones que rematen con la escasez de efectivos y hacer frente a la saturación de este servicio público. De la mano de la CIG, anuncian nuevas movilizaciones en Cangas, este viernes frente a la plaza de abastos, en la calle Méndez Núñez, a las 10:00 horas y en Porriño el próximo martes, delante del Concello a las 11:00 horas.
Precisamente en el pleno del viernes en el Concello de Cangas será abordada la situación del servicio a través de una moción.
En las dos localidades la central sindical denuncia la falta de personal al no ser cubiertas ni las vacantes ni lasbajas, las vacaciones o los permisos y licencias lo que provoca una acumulación de miles de paquetes y de notificaciones sin entregar que genera estrés laboral.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El corredor cumple 20 años con el segundo desdoblamiento y la gasolinera pendientes
- El cangués fugado en la redada del hachís de 2023 se entrega a la justicia
- La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta
- Un moañés con parkinson organiza un desafío para recorrer Galicia en bicicleta
- La mejora de la PO-551 arranca en Bueu, provoca retenciones y concluirá en Cangas