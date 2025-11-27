Paula Castro presenta esta tarde en Coiro o seu libro «Outono, a muller sen nome»
O Centro Cultural de Coiro acolle hoxe, xoves, ás 20.00 horas, a presentación do libro «Outono, a muller sen nome», a cargo da súa autora, Paula Castro López. Tamén haberá unha charla coloquio sobre violencia de xénero e unha representación teatral. Os actos están organizados pola asociación Mulleres Rurais de Coiro.
