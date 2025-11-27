«Outono, a muller sen nome», una presentación literaria y representación teatral en Bueu

La programación en Bueu alrededor del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres incluyó ayer una presentación literaria y representación teatral a partir del libro «Outono, a muller sen nome», de Paula Castro. El evento, organizado por la Librería Miranda, se desarrolló en el Centro Social do Mar y el libro aborda la historia de una mujer que se enfrenta a la violencia machista, pero también a la vicaria, judicial e incluso social. Múltiples formas de opresión para quebrar su espíritu. Con todo el libro es un testimonio de resiliencia, esperanza y de capacidad de encontrar luz en los momentos más oscuros.