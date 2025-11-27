«Outono, a muller sen nome», una presentación literaria y representación teatral en Bueu
El evento alrededor del libro de Paula Castro forma parte de la programación del 25-N
REDACCIÓN
Bueu
La programación en Bueu alrededor del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres incluyó ayer una presentación literaria y representación teatral a partir del libro «Outono, a muller sen nome», de Paula Castro. El evento, organizado por la Librería Miranda, se desarrolló en el Centro Social do Mar y el libro aborda la historia de una mujer que se enfrenta a la violencia machista, pero también a la vicaria, judicial e incluso social. Múltiples formas de opresión para quebrar su espíritu. Con todo el libro es un testimonio de resiliencia, esperanza y de capacidad de encontrar luz en los momentos más oscuros.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El corredor cumple 20 años con el segundo desdoblamiento y la gasolinera pendientes
- El cangués fugado en la redada del hachís de 2023 se entrega a la justicia
- La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta
- Un moañés con parkinson organiza un desafío para recorrer Galicia en bicicleta
- La mejora de la PO-551 arranca en Bueu, provoca retenciones y concluirá en Cangas