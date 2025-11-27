Moaña debe aceptar, por segunda vez, la concesión para humanizar Samertolaméu

La corporación moañesa celebra hoy, a las 20.00 horas, su penúltimo pleno del año con la obligación, para el gobierno local, de tener que ratificar por segunda vez la aceptación de las condiciones y prescripciones de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre en Samertolaméu, para poder ejecutar el proyecto de humanización de la travesía Carretera da Praia de Meira. Se trata de un trámite que ya se había realizado, de urgencia, en el pleno de junio. Sin embargo, el traslado de competencias sobre el dominio público de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Gobierno central, a la Xunta de Galicia, retrasó todo el procedimiento. El Concello debe aceptar nuevamente unas condiciones que son idénticas.

Una vez que se solvente este paso en el pleno el ejecutivo local espera por la formalización de la firma de la concesión para poder iniciar la licitación de las obras. Hoy, por segunda vez, los ediles deben dar su visto bueno a aceptar la concesión sobre unos terrenos de 1.841,5 metros cuadrados y a que el Concello asuma unas condiciones que incluyen la realización de las obras propuestas y encargarse de la conservación y mantenimiento de todo el espacio.

La financiación de la obra está garantizada gracias a la aportación en dos anualidades de la Diputación de Pontevedra a través del Plan +Provincia.

Se trata de una obra priorizada por los colectivos que integran el Consello Veciñal de Meira. El objetivo es dar preferencia de uso peatonal recurriendo a una plataforma única al entorno del núcleo de casas marineras frente a la salida de la antigua isla de Samertolaméu, prolongando la preferencia que ya tienen las calles Calexón de Ríos y Calexón de Suárez.

La zona total de actuación cuenta con una superficie de 2.328 metros cuadrados. Del total del espacio, unos 1.790 (el 77%) son utilizados en estos momentos para el paso o estacionamiento de vehículos pero solo el 23% son aceras o espacios peatonales. La situación será muy distinta después de los trabajos. La zona de rodadura será realizada en hormigón árido y el resto en hormigón semipulido, evitando las barreras físicas. Habrá solo un estacionamiento en línea para los vecinos y se eliminarán las plazas de aparcamiento en batería.

En septiembre representantes del Concello, la diputada provincial María Ramallo, y vecinos de Meira visitaron la zona para conocer in situ cómo se desarrollará el proyecto.