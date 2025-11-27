La Mancomunidad deberá decidir si grava a las viviendas turísticas o las equipara a hogares en la tasa de la basura

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia Aviturga, que preside Dulcinea Abuín, anuncia la presentación de alegaciones ante la Mancomunidad do Morrazo a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos, que se aprobó de forma inicial en la asamblea de la entidad supramunicipal del 13 de octubre y está a información pública. Entre otras cosas, la asociación, de la que no confirma el número de asociados en la comarca, solicita que no se apruebe la tasa mientras no exista una memoria económica con información objetiva, actualizada y desagregada.

La entidad reclama que la tarifa aplicada a las viviendas de uso turístico sea revisada y sustituida por un sistema proporcional a la ocupación o equiparado a una vivienda habitual, hasta contar con datos técnicos fiables. En la ordenanza, aprobada inicialmente, figuran las viviendas de uso turístico, dentro del epígrafe de alojamientos, residencias y similares, con una cuota fija de 200 euros frente a los 126 euros estipulada para los hogares o viviendas habituales. Aviturga advierte que la tarifa actualmente prevista carece de justificación técnica y económica, al basarse en estimaciones obsoletas y no contrastadas. La propia memoria económico-financiera reconoce que no existen datos oficiales actualizados y que las cifras empleadas son meras aproximaciones sin metodología, lo que vulnera principios básicos como la seguridad jurídica y la equivalencia.

La asociación subraya que la ordenanza no acredita que las viviendas turísticas generen más residuos que las permanentes, ni contempla la ocupación estacional, pese a que un 75% de las viviendas de la comarca no tienen uso continuado. Además, denuncia que se incumple el principio “quien contamina paga” recogido en la Ley 7/2022, al establecer una tarifa diferenciada sin correlación con la producción real de residuos.

Con esta reclamación formal, Aviturga insiste en que la aprobación definitiva de la ordenanza debe quedar supeditada a la existencia de una memoria económica rigurosa y transparente, que garantice proporcionalidad y equidad en el tratamiento de las viviendas de uso turístico.

El gobierno de la Mancomunidad, en el transcurso de las reuniones con los diferentes sectores para negociar una salida consensuada a la aprobación definitiva tras el rechazo a la nueva ordenanza y la subida de precios, presentó una propuesta para crear un nuevo concepto, dentro del epígrafe de alojamientos, por un lado, el 1100 de viviendas de uso turístico; y por otro el 1101, de aparta hoteles, apartamentos y viviendas turísticas. Jurídicamente, la Mancomunidad ya sabe que es muy difícil subir la basura a una vivienda de uso turístico en base a la filosofía de que quien más contamine pague, ya que la generación de residuos en estos alojamientos podría ser similar a la de un hogar.

Desde el portal de Todomorrazo de alojamientos turísticos, su responsable asegura que como directiva no van a presentar alegaciones a la nueva ordenanza de los residuos, ya que representan a varios sectores de alojamientos, no sólo viviendas, y entienden que alegar por unos sería alegar contra otros.

El PP de Cangas no presenta más alegación que las del pleno

A falta de unos días para que se cierre el plazo de alegaciones a la ordenanza de la basura de O Morrazo para Cangas, Moaña y Bueu, la entidad ya ha recibido, tal y como señala su presidenta hasta el 31 de diciembre y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), 118 alegaciones, aunque el PP de Moaña presentó por registro en el Concello un paquete de 267 aportadas por vecinos, por lo que en total son 385. En el caso del PP de Cangas, su portavoz Dolores Hermelo, asegura que no van a presentar como partido, al margen de las que ya plantearon en los plenos ordinarios y en la asamblea de la Mancomunidad. Explica que ellos están en la sede a diario, de 18:00 a 20:00 para repartir los diferentes modelos de alegación y explicar a las personas: “Les decimos que han de entregarlas ellas y las que llevan para varios les entregamos también la hoja de autorización a presentar». Hermelo asegura que por la Ley de Protección de Datos es la mejor manera de hacerlo. Con respecto a si presentarán como partido dice que la sede es de alquiler por lo que no son propietarios: «Todas las alegaciones de las que hablamos van con CIF o DNI y nosotros no tenemos CIF en Cangas». Por su parte, el edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, asegura que las está preparando.

Besteiro: «La Xunta tiene que dejar de incinerar, que es lo que sube la tasa»

José Ramón Besteiro llegó ayer a Cangas consciente de la «batalla» que se vive e n la Mancomunidade de Municipios de Morrazo» por la subida de la tasa de la basura, que marca la nueva ordenanza fiscal que fue aprobada inicialmente en la asamblea del citado ente supramunicipal. El secretario xeral del PSdeG PSOE afirma que lo que debe hacer la Xunta es abandonar el sistema de incineración de la basura, por lo que Europa «sanciona» a España. Considera que es el gobierno gallego quien debe dar ese paso, pero que no lo hace, que, al contrario, lo mantiene con esa empresa semipública con capital público en un 51% y un 49% en manos de Naturgy, que forman Sogama. Asegura que la subida de las tasas de la basura en los concellos es debido a que Sogama se vio obligada a subir la tasa al quedarse sin ayudas europeas a la incineración.Sigue pendiente de adjudicación el contrato del seguimiento del compostaje, al que se presentaron 5 empresas, todas admitidas, aunque en la apertura del sobre B, de análisis de las ofertas, se detectó una, anormalmente baja y se ha requerido a la empresa para que justifique el precio. El contrato salió a licitación por cerca de 208.000 euros y por un año y otro de prórroga.