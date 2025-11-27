Liboreiro organiza la próxima semana sus XXVI Xornadas Micolóxicas

La Agrupación Micolóxica-Naturalista Liboreiro de Bueu acaba de presentar sus XXVI Xornadas Micolóxicas, que este año se trasladan a la primera semana de diciembre y que contarán con un programa más reducido que en ediciones previas. Habitualmente la programación se extendía durante cuatro o cinco días.

Las conferencias se desarrollarán en el Centro Social do Mar y la apertura será el próximo martes, con una ponencia titulada «Cara unha apaña de cogomelos sostible». La invitada es la doctora en Biología y especialista en etnomicología María Cabaleiro, de la Universidade de Vigo.

La segunda de las charlas será el miércoles, bajo el título «Cultivos dominantes pero amigables: plantas que axudan a plantas nos campos agrícolas», con la catedrática de Fisiología Vegetal Adela M.Sánchez Moreiras, de la Universidade de Vigo.

El cierre de la vigésimo sexta edición de las Xornadas Micolóxicas de Liboreiro será el jueves 4, con la conferencia «Fungos entomopatóxenos» y que estará impartida por la bióloga Cristina García-Echave Puente e integrante del Grupo Micolóxico Galego. Todas las charlas serán en el Centro Social do Mar a partir de las 20.30 horas.

Las jornadas de este año también incluyen como novedad el cambio de fecha ya que habitualmente se realizaban en la segunda quincena del mes de noviembre.